En viltolycka som sticker ut lite inträffade natten till söndag då en förare till en moped kolliderade med ett rådjur i Spekeröd.

Det var strax efter midnatt mot söndag som polisen fick samtal om Händelsen. På gång- och cykelbanan har förare till en moped kolliderat med ett rådjur.

-Föraren ska ha fått hjälp på plats av förbipasserande men klarat sig utan några allvarligare skador, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Mopeden fick mindre skador på plastkåpa fram.

Eftersöksjägare ringdes ut för att se efter rådjuret som sprang från platsen.