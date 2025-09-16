Polisen fick på måndagsmorgonen samtal från en hantverkare som efter att ha kommit fram till ett arbete upptäcker att det inte finns några verktyg kvar i bilen och att fordonet under helgen utsatts för inbrott.
Det var på måndagsmorgonen vid klockan 06 som hantverkaren sätter sig i sitt fordon och kör till platsen där dagens arbete ska utföras. När han kommer fram upptäcker man att fordonet haft inbrott och det saknas verktyg och elverktyg till ett uppskattat värde av 23 500 kronor.
Polisen har varit på plats för att dokumentera och säkra eventuella spår. En anmälan är skriven.