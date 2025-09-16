Det är många hyresgäster inom Stenungsundhem som undrat när möjligheten att få snabbare fiber i väggen kommer. Idag erbjuds 100/100 mbit/s, vilket är en låg hastighet och dessutom är priset högt. Inom kort kommer man dock att kunna välja operatör, hastighet och jämför priset.

När Stenungsundshem för många år sedan tecknade avtal med Telia gällande fiberanslutning i sina lägenheter kunde Telia som vann upphandlingen erbjuda 100/100 mbit/s. Idag är det en låg hastighet gällande fiber men Stenungsundshem har varit fast i avtalet – fram till nu.

Stenungsundshem har nu tecknat ett nytt avtal med Telia gällande ”öppet fiber”. Efter nyår, i januari om allt går som det ska – kommer man kunna välja operatör, hastighet och jämföra priserna.

Öppen fiber innebär att fibernätet, som inom Stenungsundshem ägs av Telia – tillåter flera olika tjänsteleverantörer inom bredband, TV och telefoni, vilket ger dig som konsument valfrihet att jämföra och välja den leverantör och de tjänster som passar dig bäst. Detta skiljer sig från ett ”stängt” nät där du är bunden till en enda specifik leverantör.

Just nu pågår inventering av all utrustning i Stenungsundshems hyreshus och där det behövs ska gammal teknik bytas ut för att klara de nya kraven.

Information till hyresgästerna gällande det nya avtalet ska komma i brevlådan inom kort.