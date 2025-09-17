På lördag är det åter dags för Hogialoppet. Då fylls Hogias område i Stenungsund med löparglädje, familjeaktiviteter och gemenskap. Välj mellan 3,1 km eller 6,5 km – spring, jogga eller promenera. Dessutom Lilla Hogialoppet för de yngre.

Det är sjunde gången som Hogilaoppet går av stapeln. Bakom ligger en satsning på hälsa och hållbarhet och förar året var det över 500 som startade.

Hogialoppet är öppet för alla som vill delta där man kan springa, jogga eller gå antingen ca 3,1 km eller ca 6,5 km i Stenungsund.

Lilla Hogialoppet är ett kortare lopp. Banan är ca 3,1 km lång och sträcker sig från Hogia upp mot Hallerna och genom skogen på Nösnäs motionsslinga, vidare mot Stenungsunds arena och tillbaka till Hogia igen.

I Lilla Hogialoppet går det bra att delta med hund eller att gå med stavar. Ett kortare parti består av en stig och är därför inte helt barnvagnsvänligt.

Alla anmälningsavgifter går oavkortat till Majblomman och Hogia dubblar dessutom varje krona.

Sista anmälningsdag är 19 september klockan 21:00. Efteranmälan kan göras kl 09.00–10.00 för Lilla Hogialoppet och kl 09.00–10.30 för Hogialoppet. Läs mer och anmäl dig på hogia.se

Eventområdet

Eventområdet på Hogias parkeringsplats är en mötesplats för hela familjen med start och mål, prova-på-aktiviteter, friskvårdsutställare, mat, fika och tipspromenad.

För barnen väntar ett eget minilopp, ansiktsmålning, hoppborg, fiskedamm och andra roliga överraskningar. Flera lokala föreningar med barn och ungdomar är också på plats och bidrar till stämningen. Eventområdet har öppet lördag 09:30-13:00