Under onsdagskvällen fick polisen samtal från Hamnvägen, parkeringen mellan Borealis och Nouryon i Stenungsund. Minst två fordon har drabbats av inbrott och inbrottsförsök.

Det var vid klockan 19.30 som polisen fick samtal från parkeringen.

-Minst två fordon är utsatta för inbrott och inbrottsförsök, säger Thomas Fuxborg, Polisens Presstalesperson till NYHETERsto.

På industrin har man just nu underhållstopp vilket gör att det parkeras fler fordon än vanligt i området.

Polis har varit på plats för att spårsäkra, dokumentera och ta uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande stöld ur fordon samt försök till stöld ur fordon.