Arbetet står still och maskinerna är hämtade. ABTK Maskin AB, som utför arbetet med Stenungsöbron har gått i konkurs. Hur detta kommer påverka fortsatt arbete och tidsplan är oklart.

Under hela 2025 genomförs ett arbete o olika etapper på Stenungsöbron. Det handlar bland annat om reparation, nytt räcke till gång- och cykelväg samt räcke med hoppskydd mot vattnet.

Trafiken över bron haft hastighetsbegränsning och barriärer uppe vilket har lett till längre köer än vanligt både till och från fastlandet.

Rykten om konkurs i våras

I våras gick ABTK Anläggning, ett systerbolag inom ABTK i konkurs och rykten började gå om att arbetet på Stenungsöbron skulle stanna upp och ta längre tid, men konkursen påverkade inte arbetet då det utförs av ett annat bolag – ABTK Maskin.

Maskiner hämtade

Men nu har även ABTK Maskin gått i konkurs. Konkursansökan lämnades in under onsdagen och samma dag var bärgare på plats för att hämta och säkra företagets maskiner och tillgångar vid Stenungsöbron.

Oklart med fortsatt arbete med bron

Nu står Trafikverket utan entreprenör för fortsatt arbete med Stenungsöbron. Om det krävs en ny upphandling och hur konkursen påverkar tidsplanen är oklart.

