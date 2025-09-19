Räddningstjänst och Industrins egna brandkår IRIS är på plats vid Borealis Polyeten efter larm om rökutveckling alternativt brand i en byggnad inne på området.
Larmet kom klockan 11:16.
-Det är någon form av rökutveckling i en byggnad, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Senare kunde man uppdatera informationen och berättar att man haft en mindre brand i en byggnad. Branden är släckt.
Ingen fara för allmänheten.
Då det handlar om larm på industrin så drar det mycket resurser. IRIS, Industrins egna brandkår är på plats tillsammans med Räddningstjänsten Stenungsund. Insatsledare från Kungälv är på väg. Räddningstjänsten Tjärn ställer sig på passning, som det heter.
Texten uppdateras