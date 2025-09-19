Från utställning i Vattenfalls bergrum och senare glasutställning på Marstrand är det nu dags för en ny utställning och den här gången på Strandvägen i Stenungsund ”Två världar i form – glasets poesi och skulpturens rörelse” har vernissage imorgon, lördag.

En trappa upp, i den gamla fotoateljén ovanför restaurang TiAmo på Strandvägen i Stenungsund finns ett mindre galleri. Bakom denna står Per-Eric Pettersson och Roger Fahlén som bland annat genomfört de spektakulära glasutställningarna i Vattenfalls bergrum och senare utställningar i Marstrand.

Imorgon, lördag klockan 12 är det vernissage för en ny utställning ”Två världar i form – glasets poesi och skulpturens rörelse”

Per-Eric Pettersson och Roger Fahlén är inte bara affärspartner, Per-eric är också Rogers svärfar. Men intresset för konst och speciellt glaskonst har de gemensamt. Efter de stora utställningarna i Vattenfalls bergrum och senare på Marstrand bestämde man sig för att öppna eget, en våning upp – ovanför Restaurang TiAmo i Stenungsund.

När man kommer upp för trappan möts man först av ett rum med glaskonst man själva köpt in genom åren och äger.

-Man kan säga att vi har 80 procent eget och 20 procent som vi bjuder in konstnärer att via sina alster, berättar Roger Fahlén.

”Två världar i form – glasets poesi och skulpturens rörelse”

Imorgon, lördag 20 september klockan 12 har man vernissage av den nys utställningen ”Två världar i form – glasets poesi och skulpturens rörelse”

Den här gången har man bjudit in Magma Art Glass – Glasets poesi från Transjö och Lisa Abelsson – Skulptural elegans i nät och metall

Magma Art Glass

Magma Art Glass är ett samarbete mellan Dan Clausen (Danmark) och Lars Skulberg (Norge), två erfarna glaskonstnärer som driver sin studio i Transjö, mitt i Glasriket. Deras arbete utforskar glasets tekniska och estetiska möjligheter, med verk som förenar traditionellt hantverk med modern konstnärlig frihet. Studion är en plats för kreativt utforskande, där varje objekt är unikt och skapat med stor skicklighet och passion.

Mer om Magma Glas >>

Lisa Abelsson

Lisa Abelsson är en självlärd konstnär verksam på Österlen, med en bakgrund som modeintresserad och dansälskande kreatör.

Hon skapar skulpturer i järn- och aluminiumnät, ofta i form av barockinspirerade klänningar och kroppar, där mode och rörelse är centrala teman. Hennes verk har ställts ut på slott, konsthallar och trädgårdar runt om i Sverige, och kännetecknas av en unik kombination av lätthet, styrka och poetisk form.

Mer om Lisa Abelsson >>

Framtiden?

Frågan många ställer sig, blir det någon mer utställning i Vattenfalls bergrum?

-Inte som det ser ut nu. Med tanke på världsläget finns andra planer för bergrummet och det kan bli svårt att bjuda in allmänheten till något liknande där igen, säger Per-Eric Pettersson och Roger Fahlén.