E6 kommer med start i morgon måndag att stängas av mellan Stenungsundsmotet och Ljungskile nattetid då ny asfalts ska läggas vid Stenungsundsmotet och skredsområdet. Trafiken kommer då ledas om via länsväg 650 – Spekeröd – Ucklum – Ljungskile.

Ett beläggningsarbete ska utföras på E6 i höjd med Stenungsundsmotet. Arbeten sker under perioden den 22 september-3 oktober vardagar mellan 21.00 och 05.00.

Växelvis omledning

Trafiken påverkas i en riktning i taget och leds om via väg 650/167 mellan Stora Högamotet och Lyckornamotet.

Måndag den 22 september påverkas trafiken i södergående riktning.

Tisdag den 23 september påverkas trafiken i norrgående riktning.

Därefter väntas arbetena fortsätta växelvis vardagar i en riktning i taget. Måndagen den 29 september leds trafiken åter om i södergående riktning.

Tänk på att arbetet är väderberoende och kan därför skjutas upp med kort varsel.

Längre restider

Arbetet påverkar trafiken dygnet runt då nedsatt hastighet gäller även dagtid med 70 km/timmen.

-Du som kör här får räkna med längre restider, skriver Trafiken.nu i sitt veckobrev.

Källa: Trafiken.nu