På måndagseftermiddagen larmades ambulans och polis till Kyrkenorumskolan i Stenungsund där en person fått ström i sig.

Det var vid 14-tiden som larm kom om en arbetsplatsolycka på Kyrkenorumskolan.

-En person på skolan ska på något sätt ha fått ström i sig av en kaffebryggare. Personen, som är vuxen och ingen elev – ska vara vaken och talbar men åker med ambulans för kontroll och vård av okända skador.

Polis var på eftermiddagen på plats för att dokumentera och ta uppgifter som ligger till grund för an anmälan gällande arbetsplatsolycka.