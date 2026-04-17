OJ! Vilken helg – Evenemangstips för STO

Helgen bjuder på vår i luften med allt från Hamnens dag med båtloppis i Stenungsund till naturupplevelser, fartfylld folkrace, teater och familjeaktiviteter på Tjörn och Orust. Här är ett urval av vad som händer i STO-området.

STENUNGSUND

Hamnens dag och båtloppis

Stenungsunds gästhamn • Lördag 18 april kl. 11.00–14.00

En dag i hamnen med båtloppis, aktiviteter och liv och rörelse vid vattnet. Här kan besökare fynda båttillbehör och samtidigt ta del av en maritim dag i vårsolen. Arrangeras av lokala aktörer i gästhamnen.

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten • 17–19 april

Under helgen visas flera filmer för både barn och vuxna. Ett brett bioprogram med familjefilmer, animation och sci-fi under helgen. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 17 april

• kl. 18.30 – Super Mario Galaxy Filmen

Lördag 18 april

• kl. 12.00 – Bamse och havets hemlighet

• kl. 13.45 och 16.00 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 18.15 – Project Hail Mary

Söndag 19 april

• kl. 12.45 – Operation bäver

TJÖRN

Girl Power After-run

Team Sportia, Södra Hamnen, Skärhamn • Fredag 17 april kl. 17.30

Starta helgen med en gemensam löprunda på cirka 5 km i ett tempo som passar alla. Fokus ligger på gemenskap, rörelse och att träffa nya likasinnade. Efter rundan bjuds det på enklare tilltugg och mingel. Arrangeras av Team Sportia Skärhamn.

Ö-racet – Folkrace

Tjörns Motorförening – Fagerfjäll • Lördag 18 april kl. 10.00 • Kostnad: 100 kr (barn under 15 år gratis)

En fartfylld dag med folkrace där förare, publik och funktionärer samlas för spännande heat och härlig gemenskap. På området finns kiosk med kaffe, snacks, hamburgare och korv. Arrangeras av Tjörns Motorförening.

Cykla till blåsipporna på Björshuvudet

Skärhamn – Björshuvudet • Lördag 18 april kl. 10.00

Guidad cykeltur genom vårlandskapet där blåsipporna står i blom. Turen går genom kustnära natur och ger en tidig vårkänsla. Arrangeras av lokala guider.

Barnteater: I Skymningslandet

Rönnängs bygdegård • Söndag 19 april kl. 13.00 • Kostnad: ca 50 kr (barn fri entré)

Fantasifull barnteater baserad på Astrid Lindgrens berättelse där publiken tas med på ett äventyr i skymningen. Arrangeras av lokal teaterförening.

Spåren efter mina steg

Flera platser på Tjörn • 17–26 april

Konst- och kulturinslag inom Vårfest i Bohuslän där besökare får ta del av personliga uttryck, berättelser och kreativa miljöer runt om på Tjörn. Evenemanget lyfter lokala konstnärer och kulturutövare i olika miljöer över hela ön. Arrangeras av lokala kulturaktörer i samverkan.

ORUST

Hundvänlig vårfest

Kåröd, Stillingsön, Orust • 17–26 april

En del av Vårfest i Bohuslän där fokus ligger på mat, lokala råvaror och upplevelser i lantlig miljö – med extra välkomnande för hundar. Besökare kan kombinera natur, gårdsbesök och fika i en hundvänlig miljö längs kusten. Arrangeras av lokala aktörer på Orust.

Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för ev, fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.