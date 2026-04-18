Säte lossnade i ribbåt – Man förd till sjukhus

En man skadades när ett säte lossnade i en ribbåt utanför Skärhamn på Tjörn under lördagen.
Larmet kom klockan 14.21. Ett svängbart säte på ribbåten ska under färd ha lossnat.
Två personer hamnade i vattnet varav en man i 45-årsåldern skadades i samband med händelsen. Mannen var initialt medvetslös efter olyckan, men enligt polisens rapport vaken och talbar när han lämnade platsen i ambulans till sjukhus.
Skadeläget var på söndagsförmiddagen inte känt.
Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen larmades till platsen. Båten har senare bärgats.
En anmälan kommer att upprättas, men rubriceringen är i nuläget oklar.
