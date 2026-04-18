Säte lossnade i ribbåt – Man förd till sjukhus

En man skadades när ett säte lossnade i en ribbåt utanför Skärhamn på Tjörn under lördagen.

Larmet kom klockan 14.21. Ett svängbart säte på ribbåten ska under färd ha lossnat.

Två personer hamnade i vattnet varav en man i 45-årsåldern skadades i samband med händelsen. Mannen var initialt medvetslös efter olyckan, men enligt polisens rapport vaken och talbar när han lämnade platsen i ambulans till sjukhus.

Skadeläget var på söndagsförmiddagen inte känt.

Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen larmades till platsen. Båten har senare bärgats.

En anmälan kommer att upprättas, men rubriceringen är i nuläget oklar.

