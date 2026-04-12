Bil med barnfamilj körde mot trafiken på E6 – Motorvägen fick stängas av

Under natten mot söndag larmades polisen om en bil som körde i fel riktning på E6 genom Stenungsund. I bilen färdades en barnfamilj.
Larmet kom vid klockan 01:20. Flera andra som färdades på E6 kontaktade polisen efter att de mött en bil som färdades norrgående i södergående körfält. Flera uppgav att det varit nära kollision.
Flera patruller larmades ut och E6 fick stängas av i höjd med Stora Höga.
När bilen stoppades visade det sig att en barnfamilj befann sig i fordonet. Föraren, en man i 40-årsåldern, uppgav att han kört fel under en kortare sträcka.
Mannen misstänks nu för vårdslöshet i trafik och hans körkort omhändertogs på plats. Man tog även sedvanlig nykterhetskontroll men föraren var inte påverkad.
En annan person i sällskapet fick ta över ratten så de kom fram till sin slutdestination.
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
