Bil med barnfamilj körde mot trafiken på E6 – Motorvägen fick stängas av

Under natten mot söndag larmades polisen om en bil som körde i fel riktning på E6 genom Stenungsund. I bilen färdades en barnfamilj.

Larmet kom vid klockan 01:20. Flera andra som färdades på E6 kontaktade polisen efter att de mött en bil som färdades norrgående i södergående körfält. Flera uppgav att det varit nära kollision.

Flera patruller larmades ut och E6 fick stängas av i höjd med Stora Höga.

När bilen stoppades visade det sig att en barnfamilj befann sig i fordonet. Föraren, en man i 40-årsåldern, uppgav att han kört fel under en kortare sträcka.

Mannen misstänks nu för vårdslöshet i trafik och hans körkort omhändertogs på plats. Man tog även sedvanlig nykterhetskontroll men föraren var inte påverkad.

En annan person i sällskapet fick ta över ratten så de kom fram till sin slutdestination.