JUST NU: 14-åring körde stulen buss från Norge – Stoppades i Stenungsund

På tisdagsmorgonen stoppade polisen en stulen stadsbuss i Stenungsund – föraren visade sig vara en 14-årig pojke från Norge.

Bussen, som var norskregistrerad, ska ha körts över den svensk-norska gränsen innan den stoppades av polis i Stenungsund.

-Vi fick samtal från Norge vid klockan 04 på tisdagsmorgonen om att de skulle ha en stulen linjebuss från andra sidan gränsen. De hade fått en GPS-position som sa att den då befann sig vid Uddevallabron och vi skickade ut patruller, säger Göran Carlbom, Vakthavande befäl vid Polisens ledningscentral.

Stoppet blev strax norr om Stenungsundsmotet.

– Vi gjorde stopptecken och bussen stannade direkt, säger Göran Carlbom.

Pojken togs om hand av polis på plats. Ärendet hanteras vidare i samverkan med norsk polis och pojken kommer att överlämnas till sina vårdnadshavare.

Bussen kommer under dagen att bärgas.

