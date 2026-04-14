JUST NU: 14-åring körde stulen buss från Norge – Stoppades i Stenungsund

På tisdagsmorgonen stoppade polisen en stulen stadsbuss i Stenungsund – föraren visade sig vara en 14-årig pojke från Norge.
Bussen, som var norskregistrerad, ska ha körts över den svensk-norska gränsen innan den stoppades av polis i Stenungsund.
-Vi fick samtal från Norge vid klockan 04 på tisdagsmorgonen om att de skulle ha en stulen linjebuss från andra sidan gränsen. De hade fått en GPS-position som sa att den då befann sig vid Uddevallabron och vi skickade ut patruller, säger Göran Carlbom, Vakthavande befäl vid Polisens ledningscentral.
Stoppet blev strax norr om Stenungsundsmotet.
– Vi gjorde stopptecken och bussen stannade direkt, säger Göran Carlbom.
Pojken togs om hand av polis på plats. Ärendet hanteras vidare i samverkan med norsk polis och pojken kommer att överlämnas till sina vårdnadshavare.
Bussen kommer under dagen att bärgas.
Texten uppdateras
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
