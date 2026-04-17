Larm om utsläpp i vattnet vid Tjörnbron

Ett utsläpp har upptäckts i vattnet väster om Tjörnbron och både räddningstjänst och kustbevakning har larmats.

Larmet kom in klockan 16.31 på fredagseftermiddagen och positionen är satt precis på kommungränsen väster om Tjörnbron.

-Enligt initiala uppgifter rör det sig om ett cirka 1×20 meter stort område med ljusbrun missfärgning i vattnet, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral till NYHETERsto.

Räddningstjänsten har larmats till platsen och kustbevakningen är på väg för att undersöka utsläppet närmare. Sjöräddningsällskapet är i skrivande stund inte larmade.

Vad det är för utsläpp och vem som orsakat det är inte känt.