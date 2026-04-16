Filmer som kan vara 14-årings färd med stulna bussen mellan Norge och Sverige sprids

Filmer som nu sprids i sociala medier kan visa delar av den 14-årige pojkens färd i den stulna bussen från Norge till Sverige – en händelse som inträffade i tisdags och avslutades med ett stopp på E6 i Stenungsund.

Text: Mikael Berglund

Filmer, som publicerades på onsdagen, är inte bekräftade att det är 14-åringen som kör, men materialet kommer troligen från den aktuella bussfärden. I klippen syns en ung förare köra genom en tunnel och vägskyltar som pekar mot Göteborg och Strömstad.

Det var under tidig tisdagsmorgonen som bussen stoppades av polis i höjd med Stenungsund efter att ha spårats via GPS. Färden ska ha varit omkring 20 mil lång från norska Vestby, söder om Oslo. Bakom ratten satt en 14-årig pojke och det visade sig inte vara första gången han stal en buss.

– Han har inte kört i någon högre hastighet vad det verkar och han stannar när vi ber honom. Inga larm om någon vinglig färd eller vårdslöst körande, men såklart väldigt olämpligt, sa Jens Andersson, polisens presstalesperson på tisdagen.

Norska NRK uppgav senare att den 14-årige pojken tidigare varit inblandad i en liknande händelse där han tog en buss i Stavanger. Han körde sen runt i flera timmar och besökte bland annat Sandnes, Ryfast och Stavanger innan bussen lämnades tillbaka..

Händelsen ledde då inte till några rättsliga följder med hänvisning till pojkens låga ålder.

Misstänks för olovlig körning

Efter att pojken stoppades på E6 Stenungsund omhändertas han av polis och socialtjänst. Han lämnades sedan över till sina vårdnadshavare i Norge. Polisen har upprättat en anmälan om olovlig körning.