Ny leksaksbutik öppnade på Tjörn – Lekextra har flyttat in på Almö Livs

Efter omprofileringen av Almö Livs i Myggenäs till Hemköp hösten 2025 har butikens källarplan stått utan tydlig användning. Nu har ytan fått nytt liv då en ny leksaksbutik öppnade i lokalen.

Butiken är en del av kedjan Lekextra, som drivs som franchise och just på Almö Livs bygger det på konceptet ”butik i butik”.

När Almö Livs blev Hemköp gjordes satsningar på färskvaror och ett tydligare fokus på matglädje och kvalitet. I samband med förändringen försvann delar av det tidigare sortimentet med köksmaskiner och heminredning – vilket lämnade källaren över.

Nu fylls ytan istället av leksaker, något som saknats på Tjörn.

Sedan tidigare finns ingen renodlad leksaksaffär på ön, samtidigt som många butiker i landet tvingats stänga i takt med att handeln flyttat till nätet.

Den nya satsningen innebär att Tjörnbor återigen får en fysisk leksaksbutik – något som kan underlätta vid exempelvis födelsedagar, kalas och julklappsinköp.

Lekextra består i dag av omkring 50 butiker runt om i Sverige. Kedjan bygger på lokalt drivna butiker som samarbetar kring inköp och marknadsföring, men där varje butik ägs och drivs självständigt.

På lördagen klockan 11 slogs portarna för Lekextra på Almö Livs.

Simon Johansson, vd för Almö Livs, tillsammans med Magnus tog emot de första kunderna som bjöds på ballonger, presenter och lokal och närproducerad glass från Fikahuset – vars sortiment också finns på Almö Livs.