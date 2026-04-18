Efter uppmärksamheten – “Jimmiebaum” slår försäljningsrekord

Efter att bilder på en doftgran föreställande Jimmie Åkesson i en av kommunens bilar i Stenungsund publicerats i sociala medier och som uppmärksammats av både lokala medier och rikstäckande press har försäljningen av produkten nu skjutit i höjden.
Det var tidigare i veckan som händelsen blev känd. I En film publicerad i sociala medier syns en doftgran föreställande Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson i en av Stenungsunds kommuns märkta bilar.
Kommunen agerade snabbt och beskrev det som ett enskilt fall, samtidigt som man förtydligade sina riktlinjer kring politisk neutralitet i verksamheten.
Från kommunens sida betonades att föremål med politiska budskap inte hör hemma i kommunens fordon eller verksamhet. I samband med händelsen gick man ut med ett förtydligande om vikten av neutralitet och att riktlinjerna gäller samtliga anställda.
Händelsen har väckt reaktioner lokalt, samtidigt som spridningen i nationella medier bidragit till att ge produkten stor uppmärksamhet.
Efter uppmärksamheten – Försäljningsrekord
Samtidigt har uppmärksamheten fått oväntade följder. Partibutiken som säljer doftgranen, kallad “Jimmiebaum” – uppger att försäljningen har ökat kraftigt och slagit rekord. De riktar även ett tack till Aftonbladet för publiciteten.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Sponsor är Liberalerna Stenungsund. Kopplat till Riksdagsval, region- och kommunfullmäktigeval 2026-09-13.
Mer info här: Transparensmeddelande