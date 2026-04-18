Efter uppmärksamheten – “Jimmiebaum” slår försäljningsrekord

Efter att bilder på en doftgran föreställande Jimmie Åkesson i en av kommunens bilar i Stenungsund publicerats i sociala medier och som uppmärksammats av både lokala medier och rikstäckande press har försäljningen av produkten nu skjutit i höjden.

Det var tidigare i veckan som händelsen blev känd. I En film publicerad i sociala medier syns en doftgran föreställande Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson i en av Stenungsunds kommuns märkta bilar.

Kommunen agerade snabbt och beskrev det som ett enskilt fall, samtidigt som man förtydligade sina riktlinjer kring politisk neutralitet i verksamheten.

Från kommunens sida betonades att föremål med politiska budskap inte hör hemma i kommunens fordon eller verksamhet. I samband med händelsen gick man ut med ett förtydligande om vikten av neutralitet och att riktlinjerna gäller samtliga anställda.

Händelsen har väckt reaktioner lokalt, samtidigt som spridningen i nationella medier bidragit till att ge produkten stor uppmärksamhet.

Efter uppmärksamheten – Försäljningsrekord

Samtidigt har uppmärksamheten fått oväntade följder. Partibutiken som säljer doftgranen, kallad “Jimmiebaum” – uppger att försäljningen har ökat kraftigt och slagit rekord. De riktar även ett tack till Aftonbladet för publiciteten.