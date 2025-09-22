Natten till måndag stannade och kontrollerade polisen ett fordon och dess förare på Uppgegårdsvägen i Stenungsund. Föraren har villkor i sitt körkort gällande glasögon eller linser – men det visade sig också att körkortet var återkallat.
Det var vid klockan 01 som polisen valde att göra ett rutinstopp av ett fordon och dess förare på Uppegårdsvägen.
Föraren, som är i 20-25 årsåldern har villkor på sitt körkort gällande glasögon eller linser. Det visade sig dessutom att körkortet var återkallat.
En anmälan gällande grov olovlig körning är skriven.