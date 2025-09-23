I veckan är det dags för årets ForskarFredag, Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. Här kan besökarna under en vecka träffa forskare och delta i aktiviteter på 26 platser runt om i landet. I Stenungsund kan du den 26 september bland annat träffa forskare från Kemiföretagen, få reda på varför jordskred uppstår, göra experiment med jord, se en kemishow och mycket mer

Årets tema är Jorden under våra fötter och det speglar mycket av det som händer i Stenungsund. Till exempel bjuds allmänheten att på fredag mingla med forskare från Kemiföretagen (Borealis och Nouryon)

Man gästas även av Christian Öhrling geolog från SGU, som numera forskar på kvicklera vid Norges naturvetenskapliga och tekniska universitet och som har varit delaktig i Haverikommissionens utredning kring skredet 2023

Det bjuds även på quiz, experiment, undersökningar, kemishow och allt är gratis.

-Vi bjuder även på pizzaslice till alla. Aktiviteterna för allmänheten pågår mellan 13–18, forskarminglet är 15.30-17.30, skriver Molekylverkstan i ett pressutskick.

Även grundskolan – alla i åk 8 på Kristinedalskolan, och Nösnäsgymnasiet gästas av forskare från Kemiföretagen m.fl. detta sker under deras ordinarie lektioner samma dag.

Jorden under våra fötter

– Med temat vill vi visa upp det myllrande livet under oss, och varför det är så viktigt med frisk jordmån. Det är grunden för allt liv – inte minst för planetens matproduktion. Men temat rymmer också forskning om jordbävningar, miljömedicin, permafrost och andra intressanta fenomen, säger säger Julia Brink, projektledare på Vetenskap & Allmänhet, som koordinerar vetenskapsfestivalen ForskarFredag i Sverige.

ForskarFredag skapar mötesplatser där forskare, elever och allmänhet kan prata och inspireras av varandra.

-Vi vill visa att forskare är helt vanliga människor, men med ovanligt spännande jobb. Viktigt är också att deltagarna ska få en större förståelse för hur forskning går till och vad forskare gör och kanske så ett frö till en framtida yrkesbana, säger Sanida Okanovic, pedagog på Molekylverkstan som arrangerar ForskarFredag i Stenungsund.