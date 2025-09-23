I februari 2025 gick Stenungsundshem AB med i Boplats Väst bostadskö. Samtidigt infördes en avgift för att få stå i kön, 200 kronor per år. Nu kan bostadskön för unga upp till 21 bli gratis.

Redan när man är 17 år kan man ställa sig i bostadskön till Boplats Väst men från det att man fyller 18 år kostar det 200 kronor.

Boplats styrelse har nu lämnat ett förslag om att det ska vara gratis för personer mellan 17 och 21 år att vara med på boplats.se, där Stenungsund ingår.

-Boplats kan inte besluta om avgiften på egen hand. Det är upp till kommunfullmäktige att besluta om förändringar av avgiften. Boplats kan bara lämna förslag. Först när kommunfullmäktige fattat beslut vet vi om det blir så; eller inte. Efter detta kommer Boplats verkställa beslutet, det säger Mats Ekblad, kommunikationsansvarig Boplats Väst till NYHETERsto.

Ärendet ligger nu hos kommunstyrelsen i Göteborgs stad, som bereder ärenden till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige kan det som tidigast tas upp den 16 oktober. Nästa möte i kommunfullmäktige är planerat till den 11 november.

Boplats Väst är en del av Boplats Göteborg AB som ägs av Göteborgs Stads koncernbolag Göteborgs Stadshus AB.