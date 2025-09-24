I oktober 2021 larmades polisen om bråk ombord på en buss i Stenungsund. En man har nu, fyra år senare dömts för hot mot tjänsteman, misshandel och ofredande.

Det var en söndagseftermiddag i oktober 2021 som busschauffören tryckt på överfallslarmet och polis åkte till platsen där bussen var.

En man i 50-årsåldern var till synes kraftigt påverkad. En dispyt ska ha uppstått mannen går ombord men vägrar att uppvisa biljett eller betala för sin resa. Mannen ska dås slå i plexiglasrutorna samt uttalat hot mot busschauffören som ”möt mig utanför bussen” och ”jag kommer ta dig hela vägen ut” eller liknande uttalande.

En passagerare försöker gå emellan men blir då spottad på och sedan skallad.

När polisen kommer till platsen har mannen lämnat bussen men anträffas i närområde.

Döms till fängelse

Mannen, som nekat till brott – förekommer sedan tidigare under flera avsnitt i belastningsregistret. Han döms nu till fängelse i två månader.