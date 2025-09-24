På onsdagskvällen kom larm om en trafikolycka på E6 strax norr om Ödsmålsbron. Tre bilar kolliderat med en älg – Två personer är avförda med ambulans efter att ha kolliderat med en älg.

Larmet kom in klockan 20:13. Olyckan ska ha skett i södergående.

-Det är tre fordon som är inblandade i olyckan enligt de initiala uppgifterna i larmet, uppger SOS Alarm.

Räddningstjänst och polis på plast tillsammans med två ambulanser.

Vägen var avstängd under räddningsarbetet. Klockan 21:05 släppte man på trafiken igen i en fil.

Två till sjukhus

Två personer, en förare och en passagerare åker med ambulans för kontroll och vård.