Hösten 2019 brann en villa ner på en adress i Stenungsund. Ägare till huset, en man i 40-årsåldern har två veckor efter branden försök att få ut 1 160 090 kronor genom falska fakturor från sitt försäkringsbolag. Mannen döms nu för försök till grovt bedrägeri.

Det var hösten 2019 som huset brann ner till grunden. Då det inte fanns någon direkt orsak till hur branden startade så rubricerade polisen händelsen som mordbrand.

Två veckor efter branden försökte ägaren få ut 102 018 euro, motsvarande 1 160 090 via sitt försäkringsbolag för förlorade egendomen genom att lämna falska fakturor. Fastigheten ska också ha värderats av en mäklare strax innan branden.

Mannen döms nu för försök till grovt bedrägeri.

Då brottet begicks 2019 och har dragits ut tiden så får mannen ett mildare straff. 80 dagsböter á 120 kronor. Summa 9 600 kronor.

Mannen har hela tiden nekat till brott. Domen kan överklagas.