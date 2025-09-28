Här finns Nummer för dig som ung och behöver någon att prata med eller behöver hjälp:

112 – Om det är fara för liv

114 14 – Polisen (icke akut)

BRIS Barnens hjälptelefon

116 111

Minds Livslinje

Chatta med Minds Livslinje om du är ung och mår dåligt.

Ätstörningslinjen

020 – 20 80 18

Ditt Ecpat

020-112 100

Hjälp och råd om du har blivit utsatt för sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL.

Frisk och Fri

020-20 80 18

Om du har en ätstörning och vill prata eller få råd.

Jourhavande kompis

En stödchatt som drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund. Det är en anonym chatt som bemannas av unga personer.

Nätvandrarchatten

En stödchatt för dig som är mellan 12-25 år.

Rädda Barnens orostelefon

020-100 200

Du kan ringa, chatta eller mejla Rädda barnen om du är orolig över någon du känner, eller om du själv behöver hjälp.

Samtalsstöd för adopterade

070-981 20 10

För dig som är adopterad och 15 år och äldre.

SHEDO

Föreningen stödjer dig som har ätstörningar eller självskadebeteende.

Unga Lukas

Erbjuder en anonym stödchatt för unga mellan 13 och 25 år som behöver någon som lyssnar.

Maana

Nätbaserad verksamhet som vänder sig till alla som identifierar sig som tjej i ålder 12-20 år. www.maana.se

Här finns fler VIKTIGA NUMMER