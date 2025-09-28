Ett sällskap på tre personer lämnade en restaurang och skulle på efterfest. Någon efterfest blev det inte då två av de tre började bråka. En man i 45-årsåldern döms nu för misshandel.
Händelsen inträffade i mitten av november 2023.
Sällskapet lämnade restaurangen och blev körda till ett område där en efterfest skulle vara. De hittade inte till efterfesten och två män i sällskapet började bråka. Den ena av männen fick ta emot ett flertal sparkar och slag mot ansikte, överkropp och ben.
Mannen som utdelade sparka och slag döms nu vid Uddevalla tingsrätt för misshandel. Han döms till villkorlig dom samt 40 dagsböter á 340 kronor. Summa 13 600 kronor.
Domen kan överklagas.