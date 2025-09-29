Efter att ha blivit omhändertagen i berusat tillstånd var mannen inte nöjd med polisens hantering och framförde då sina åsikter och sa något som kunde uppfattas som ett hot under resan i polisbil. Mannen frias dock för hit mot tjänsteman – men döms efter bruk av narkotika i ett annat ärende.

Det var i mitten av juni 2023 som mannen var påverkad av alkohol och blev omhändertagen enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer m m.

På väg till polisens förvar pendlade mannens humör upp och ner. Han var inte nöjd med polisens hantering av ärendet och frågade upprepade gånger den ena polisen vad henens kollega heter och vilken polisstation han arbetar vid. Mannen säger till den manliga polisen att ”du kommer inte komma till jobbet imorgon, du vet inte vem jag är” eller ord med liknande innebörd.

Polismannen säger till honom att tänka på hur han uttrycker sig då han inte är misstänkt för något brott utan endast omhändertagen enligt vårdlag.

Polismannen uppfattade mannen uttalande som ett hot och det skrevs en anmälan.

Inte nöjd med polisens hantering av ärendet

Mannen uppgav i förhör att han, mycket riktigt – inte var nöjd med polisens hantering av omhändertagandet och ville veta polismannens namn och vart han arbetar för att kunna göra en anmälan mot honom, ingenting annat.

Rätten ansåg inte att uttalandet var hot

Uddevalla tingsrätt har också tagit del av den promemorian som de den kvinnliga polisen skrev i samband med omhändertagandet och man anser inte att mannens uttalande inte är hot mot tjänsteman och åtalet ogillas.

”Ett hot mot tjänsteman innebär att någon hotar en tjänsteman med brottslig gärning. Hotet kan vara uttalat eller förtäckt, men det måste ha innebörden av att tjänstemannen ska drabbas av något som är brottsligt. Att anmälan en tjänsteman för hur denne agerat i tjänsten är inte brottsligt,” skriver Tingsrätten i domen.

Ringa Narkotikabrott

I slutet av november 2023 togs mannen med för kroppsbesiktning efter att ha visat tecken på bruk av narkotika. Provsvar visade mycket riktigt på bruk av kokain.

Mannen döms till 30 dagsböter á 295 kronor. Summa 8 850 kronor.