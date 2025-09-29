På söndagseftermiddagen larmades polis till stationen i Stenungsund för att möta upp en kvinna som ska ha blivit knuffad och slagen ombord på tåget från Göteborg.

Det var vid klockan 13 på söndagen som polisen fick samtal om händelsen. Kvinnan, som är i 20-25 årsåldern ska ha rest från Göteborg och en man, för henne okänd ska ha knuffat och slagit henne ombord på tåget. Mannen ska sedan ha stigit av tåget på en annan hållplats.

Kvinna var inte i behov av akutvård på plats.

Polisen hör kvinnan och tar uppgifter som ligger till grund för en anmälan som i nuläget rubriceras misshandel.