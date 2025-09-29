Nu erbjuds elever i Stenungsunds kommun simundervisning genom en ny simskolesatsning. Syftet på sikt är att alla elever ska få bättre möjligheter att bli trygga i vattnet och öka kunskapsresultaten skolan.

Att kunna simma är en livsviktig kunskap.

-Som kustkommun har vi ett särskilt ansvar för att alla barn ska känna sig trygga i och kring vatten, skriver kommunen på sin hemsida.

Den nya skolsimskolan har därför tre tydliga syften

✓ Att stärka simkunnigheten

✓ Att öka tryggheten i och kring vatten

✓ Att säkerställa att alla barnoavsett bakgrund eller familjens förutsättningar, får samma chans att uppfylla betygskriterierna om simning för godkända betyg i idrott och hälsa i årskurs 6 och 9.

– Det här är en satsning som vi identifierat behov av i vårt systematiska kvalitetsarbete. Grundskolan finansierar en simlärare genom sökta statsbidrag för att ge fler elever möjligheten till ökade kunskapsresultat och i samarbete med arenan har vi fått till detta, säger Marie Wrethander, verksamhetschef för grundskolan och anpassad grundskola, till kommunens hemsida.

Upplägg för undervisningen

Simskolan startar höstterminen 2025 och omfattar hela läsåret. Totalt erbjuds sex lektioner per dag i simhallen. Undervisningen är utformad för att möta olika behov:

Åk 1 : Får en simlektion per år med fokus på vattenvana.

: Får en simlektion per år med fokus på vattenvana. Åk 2 : Får tio simlektioner under en tio­veckorsperiod. Vid första tillfället testas simkunnigheten och eleverna delas in i grupper efter nivå.

: Får tio simlektioner under en tio­veckorsperiod. Vid första tillfället testas simkunnigheten och eleverna delas in i grupper efter nivå. Åk 3–9 : Får en simlektion per år med fokus på att kolla upp simkunnighet och utifrån det erbjuda extra simundervisning. De kan också få lektioner i simteknik och livräddning.

: Får en simlektion per år med fokus på att kolla upp simkunnighet och utifrån det erbjuda extra simundervisning. De kan också få lektioner i simteknik och livräddning. Extra simundervisning: Elever i alla årskurser som riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för godkända betyg extra simundervisning.

En central del i satsningen är den förstärkta simundervisningen i årskurs 2.

–Erfarenhet visar att årskurs 2 är en avgörande tid för att bygga upp simkunnighet. Därför lägger vi extra resurser där, så att elever tidigt får den trygghet de behöver för att utvecklas vidare, säger Theo Billgren.

Anpassad grundskolan inkluderas

Kommunen ser även över hur den anpassade grundskolan kan inkluderas i satsningen för att långsiktigt omfatta alla elever.