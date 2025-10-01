Nästa måndag uppmärksammas Anhörigdagen över hela landet, så även i Stenungsund där en föreläsning med efterföljande mingel arrangeras.

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen den 6 oktober och under hela veckan då detta datum infaller. Dagen instiftades 2005 på initiativ av Anhörigas Riksförbund.

Anhörig kan man vara på många sätt. Ofta innebär det med tiden att hjälpbehovet ökar, både för den som vårdas och den som vårdar. Då är det viktigt att prata om det och att dela sina erfarenheter.

I Stenungsund uppmärksammas dagen med en föreläsning med Egon Rommedahl, psykoterapeut, som reflekterar kring hur man som anhörig kan hantera motstridiga känslor, och komma ihåg att ta hand om sig själv.

Efter föredraget finns möjlighet att mingla med aktörer som stödjer anhöriga, ställa frågor och träffa andra i liknande situation.

Datum: 6 oktober

Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Tid: 18-20

Ingen anmälan krävs. Kostnadsfritt.

Arrangeras av Stenungsunds kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

Anhörigcirkel – För dig som vårdar en anhörig

Senare i höst arrangerar Studieförbundet Vuxenskolan genomför med stöd av Socialstyrelsen projektet Anhörigresan – för att hjälpa anhörigvårdare, särskilt dem som vårdar en äldre anhörig hemma.

Man erbjuder en studiecirkel där man får prata med andra i samma situation. Vi träffas 5 gånger och tar upp bl a hur det är att vara en anhörigvårdare, vilken hjälp finns att få och hur hittar man till den, vad händer med oss själva under resans gång, hur går vi vidare. Vi tar givetvis upp din erfarenheter och dina frågor. Läs mer på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.

Vill du komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare? Ring: 0303-73 01 68

Behöver du avlastning? Ring 0303-73 00 00 för att bli kopplad till en socialsekreterare.