Stenungsunds kommuns kulturstipendium 2025 tilldelas kören Ucklums förenade röster.

Kören bildades 1987, sprungen ur Ucklums Luciafirande, och har sedan dess varit en självklar del av Stenungsunds kulturliv. De beskriver själva sin gemenskap som något unikt, där sången inte bara skapar glädje för publiken utan också håller samman gruppen genom livets alla skeden.

– Det känns väldigt roligt och ärofyllt att vi uppmärksammas och tilldelas den här utmärkelsen. Vi har en stark gemenskap i gruppen och får mycket glädje av att sjunga och sprida glädje till andra, säger medlemmen Victoria Sjöqvist, som varit med i kören sedan starten till kommunens hemsida.

Under åren har kören framträtt på allt från invigningen av Kulturhuset Fregatten 1992 till julunderhållningen på Thorskogs slott, en tradition som hållits levande sedan 1991. De har även genomfört otaliga luciatåg och konserter på äldreboenden, företag och privata tillställningar.

Motivering:

”Årets kulturstipendiater har i decennier förgyllt Stenungsund med sina framträdanden. De blandar älskade klassiker med nyskrivet eget material; allt i vackert klingande arrangemang där varje stämma kommer till sin rätt.

I slott och koja, för gammal som ung, i ljus och mörker lockar deras a capella sång till både skratt och tårar. Många är de stenungsundsbor som inte minst i juletid, fått njuta av deras skönsång.

Det är ärofyllt att i år få tilldela den lilla kören med det stora röstomfånget, Ucklums Förenade Röster, Stenungsund kommuns kulturstipendium.”

Om kulturstipendiet

Stenungsunds kommun delar varje år ut ett kulturstipendium på 20 000 kronor till en person eller förening som gjort värdefulla insatser för kulturlivet i kommunen. Under hösten har allmänheten haft möjlighet att nominera kandidater, och därefter har politikerna i välfärdsutskottet fattat beslut om årets mottagare.

Foto: Ingela Vågsund