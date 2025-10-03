I helgen skulle Sjöräddningssällskapet Stenungsund fira sitt 20-årsåjubileum med stor fest för allmänhet och samarbetsparter på hamnplan, men det stundande ovädret som är på ingång gör att man får flytta fram festligheterna.

Stationen i Stenungsund startades 2005, då både Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverkets sjöräddningsorganisation i Göteborg ansåg att det behövdes en sjöräddningsstation i Stenungsund.

Under lördagen var det tänkt att uppmärksamma och fira 20-årsjubileet på Lilla Strandvägen och på hamnplan med inbjuda sammarbetsaktörer och sponsorer samt uppvisning av både sjöräddning med båt och helikopter.

Stormen Amy på ingång

På torsdagen gick SMHI ut med en gul vädervarning gällande storm som kan nå orkanstyrka och ihållande regn under hela lördagen. På fredagen togs beslut om att ”blåsa” av och flytta fram festligheterna.

Sjöräddningssällskapet Stenungsund kommer inom kort att återkomma med nytt datum för festligheterna