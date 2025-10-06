På måndagsförmiddagen befann sig en ledig polis på Ucklumsvägen i Stenungsund när en bilist kommer i en uppskattad hastighet på 100 km/h. Aktuellt fordon och förre stoppas senare och misstänks för ett flertal brott.

Händelsen, som STtidningen var först att berätta om inträffade vid klockan 11:40. På den aktuella sträckan är det hastighetsbegränsning på 60 km/h.

-En kollega reagerar på bilens hastighet och rapporterar detta till ledningscentralen, säger Christian Brattgård, polisens presstalesperson.

Aktuell bil stoppas senare för kontroll och föraren misstänks för ett flertal trafikbrott.

Kan man bli misstänkt för hastighetsöverträdelse bara genom uppskattad hastighet och om det inte är uppmätt med polisen laser?

-Ja det kan man. Låt säga att en ledig polis ligger efter ett annat fordon som går snabbare än gällande hastighet är det bara för den lediga polisen att kolla sin mätare. Vad man sedan måste göra vid en anmälan är att det fordon man använt för att mäta hastigheten med måste in för kontroll så mätaren är korrekt och inte är fel inställd, så det är lite mer jobb med det är fullt möjligt, säger Christian Brattgård.