En man i 30-årsåldern i Stenungsund att ansöka om att få byta ett polskt körkort mot ett svenskt. Men vid kontroll visade sig att det polska körkortet var falskt.

Det var i april 2024 som mannen ansökte om att få byta sitt polska körkort mot ett svenskt via Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen kontrollerade mannens uppgifter med de polska myndigheterna och det visade sig att det handlingar som mannen visade upp var falska.

Mannen åtalas nu vid Uddevalla tingsrätt för brukande av falsk urkund. I förhör har mannen förnekat brott.