På tisdagsmorgonen ska en mindre sammanstötning ha skett i centrala Stenungsund mellan en buss och en A-traktor. Bussen lämnade efter olyckan platsen och chauffören är initialt misstänkt för smitning från trafikolycksplats.

Det var vid klockan 08:50 som polisen fick samtal från föraren av en A-traktor som berättar att det skett en mindre kollision mellan fordonet och en buss.

Inga personskador.

Bussen lämnade dock platsen utan att göra det man är skyldig att göra vid en trafikolycka – se hur det är med den andra parten och byta kontaktuppgifter.

-Polisen har inte varit på plats men förare av A-traktor kommer göra en anmälan via PKC, Polisens kontaktcenter 114 14 gällande smitning från trafikolycksplats. Den rubriceringen är initial, vi vet i nuläget inte om busschauffören märkt av kollisionen eller inte, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.