På förmiddagen kom ett larm om en lastbil med farligt gods som brinner på ST1-macken vid Yttre Ringleden.

Larmet kom klockan 10:22. Brandstationen ligger ett stenkast bort och räddningstjänst var snabbt på plats.

Från lastbilen, vars last bestod av någon form av gas – var det rökutveckling från när räddningstjänsten kom fram till platsen.

Enligt uppgift från platsen var det synliga lågor till en början och chauffören gjorde en snabb insats med handbrandsläckare. Troligen var orsaken bromsar som legat på.

Inga personskador.

Räddningstjänsten kylde ner lastbilen innan man kunde lämna platsen.