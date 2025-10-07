Sommaren 2024 inträffade en trafikolycka vid Hemköp i Stora Höga. En kvinna ska ha kört på en tonårskille klämdes mot en ett altanräcke. Kvinnan döms nu för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppskada.

Olyckan ska ha skett på Hemköps parkering i början av juli 2024.

Kvinnan, som är i 55-årsåldern – ska parkera men av okänd anledning tappar hon körförmågan. Kvinnan ska ha gasat och kraftigt accelererat fordonet upp på en trottoar och där kört på en kille i 15-årsåldern.

Killen klämdes fast mot en altan som gick sönder. Kvinnan har därefter på nytt accelererat och klämt fast målsäganden, istället för att backa tillbaka fordonet.

”Gjorde otroligt ont”

I förhör berättade killen att gick sakta på trottoaren när en bil som stod parkerad vinkelrätt mot trottoaren plötsligt accelererade rakt fram över trottoaren och klämde fast honom mot ett altanräcke på motsatt sida. Han passerade bilen och altanräcket med ca en meters mellanrum åt varje håll.

-Det gjorde otroligt ont. Bilen stannade när han stod fastklämd och han ropade ”Backa” till föraren som först inte regerade utan gick ur bilen. Sedan satte sig den kvinnliga föraren i bilen för att backa men körde på honom igen så han klämdes fast hårdare. Han fick sedan hjälp till sjukhus och det konstaterades att han drabbats av flera frakturer i höger ben och höger knä.

I förhör har kvinnan förnekar brott och menar att det var en ren olyckshändelse.

Döms till dagsböter

Kvinnan döms nu för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppskada. Hon döms till 70 dagsböter á 840 kronor. Totalt 58 800 kronor. På grund av sina ekonomiska förhållanden ska kvinnan även till staten återbetala hela kostnaden för offentlige försvararen och målsägandebiträdet, totalt 31 404 kronor.

Domen kan överklagas.

Foto: NYHETERsto. Bilden tagen vid ett annat tillfälle.