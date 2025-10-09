En bilverkstad i STO-området fick besök av gränspolisen vid tre tillfällen. I samband med besöken har två personer varit i lokalerna som saknar rätt att arbeta i landet. Nu döms ägaren för tre fall av brott mot utlämningslagen.

Det var våren 2023 som gränspolisen slog till till mot en bilverkstad i vårt område. I lokalerna arbetare vid tre tillfällen personer som saknar arbetstillstånd i Sverige.

Till sin bevisning hade åklagaren bland annat bilder från verkstaden där personerna har arbetskläder på sig med företagets logotype.

Ägare till bilverkstaden uppgav i förhör att han hade uppfattningen att dessa hade rätt att arbeta i Sverige och han hade kontrollerat med Migrationsverket vad som gällde för personer med permanent uppehållstillstånd. Han befann sig därför i tillfreds och hade i vart fall inte uppsåt eller var oaktsam.

Skulle bara hjälpa en anställd när den gick på toaletten

Att samma person vid två tillfällen var i eller vid lokalerna när polisen kom förklarar ägaren med personen vid besök nummer två hade ”problem med sin fru” och uppehöll sig utanför lokalerna.

Mannen ska ha blivit tillsagd att han inte får arbeta där och när polisen kom till lokalerna för en ny kontroll ska mannen ändå gått in – med arbetskläder på, för att hjälpa en anställd som behövde gå på toaletten, men han arbetade inte där.

Dålig publicitet

Vid förhandling i tingsrätten uppger ägaren att den publicitet som kontrollbesöken och misstankarna mot honom inneburit stor ekonomisk skada för honom.

Döms till dagsböter

Ägaren till bilverkstaden doms till 60 dagsböter á 100 kronor. Summa: 6 000 kronor. Han ska även betala en särskild avgift på 105 000 kronor, motsvarande ett prisbasbelopp per arbetstagare som gällde vid gärningens upphörande