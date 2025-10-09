Under dagen har Nösnäsgymnasiet genomför en simulerad krisövning tillsammans med personal och polis.
Krisövningen är en viktig del av gymnasiets systematiska trygghetsarbete och ett led i kommunens arbete för att skapa en trygg och säker skolmiljö.
– Genom att öva på olika scenarier vill vi skapa mental förberedelse hos personalen och säkerställa att rutiner och kommunikation fungerar om en allvarlig eller våldsam situation skulle uppstå, säger Niclas Brattefors, verksamhetschef för Nösnäsgymnasiet till kommunens hemsida.
En trygg och säker skolmiljö
Övningen omfattar enbart personal med arbetsplats på Nösnäsgymnasiet och Stenungsund arena. Eleverna avslutade skoldagen innan övningen inleddes.
För att undvika oro finns skyltar utplacerade utanför skolområdet som informerar om att en övning pågår.
Foto: NYHETERsto