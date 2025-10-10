På fredagskvällen fick polisen larm om ett bråk utomhus där allmänhet ska ha gått emellan. En kvinna ska ha fått ett knytnävslag i ansiktet av en man som sedan lämnar platsen. Under kvällen har polisen sökt efter misstänkt gärningsperson.

Det var vid klockan 19:15 på fredagskvällen som polisen får samtal om händelsen.

En kvinna ska bland annat ha fått ett knytnävslag av en man utomhus mellan Hasselbacken och Högenorum. Allmänhet går emellan och avbryter. Mannen lämnar sedan platsen, enligt uppgift mot skogsområdet mellan Hasselbacken och Kyrkenorum.

Sök med hundar och drönare

Polisen har under kvällen sökt med både hundar och drönare i området. Vid klockan 21:45 var inte misstänkt gärningsperson funnen.

Inget behov av ambulans

Enligt polisen ska kvinnan inte ha skador som kräver akutvård i form av ambulans. Det ska inte heller finnas något känd koppling mellan mannen och kvinnan.

En anmälan gällande misshandel är skriven.