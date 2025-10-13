På söndagsmorgonen fick polisen samtal från ett jaktlag som befann sig ett område i Svartedalen. På plats har man under älgjakten skjutit fel älg.

Det är just nu älgjakt och det gör att djuren rör på sig mer och man får vara extra uppmärksam i trafiken.

På söndagsmorgonen kontaktades polisen av ett jaktlag i ett område i Svartedalen som skjutit fel älg. Jaktlaget får bara skjuta kalvar men har av misstag skjutit en vuxen älg.

-Jaktlaget har dock gjort det man ska i dessa situationer och själva kontaktat polisen, säger Herman Egelström, stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal. .

En polispatrull har varit på plats för att dokumentera och ta uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande jaktbrott.