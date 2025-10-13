Stationen i Svenshögen har bjudit in konstnärer att ta över stationshuset under hösten, både som ateljé och galleri.

Under perioden 13 oktober–15 november 2025 luckras gränserna upp för vem som är förbipasserande och vem som är besökare på Stationen, när konstnärerna skapar utställningar som pågår genom fönstren, på plattformarna och/eller i stationsparken.

Svenshögen är ett stationssamhälle längs Bohusbanan på den svenska västkusten. När du kliver av tåget är Stationen det första du möter. Här råder ständig rörelse. Det är väntande och passerande tågresenärer, rastlösa ungdomar, katter som tar en lov kring sina revir och närområdets alla hundekipage på promenad.

Under fem veckor kommer totalt åtta konstnärer att bo och verka i stationshuset för att skapa konst som kan upplevas från utsidan. Det blir en slags konststafett, där det varje vecka kommer nya konstnärer till Svenshögen. Publiken får en generös inblick i deras kreativa processer och en chans att uppleva konsten dygnet runt från utsidan.

-Vår ambition med detta ramverk är att låta arbetsprocessen bli en del av utställningen och konsten en del av det dagliga livet. Dygnet runt – TJUGOFYRASJU.

Period | Konstnär(er):

13/10–19/10 Mari Mattsson

20/10–26/10 Conny Karlsson Lundgren

27/10–2/11 Alice Indi Ryne

3/11–9/11 Carl Fredrik Emrik

10/11–15/11 Maria Eriksdotter, Simone Frankel, Camilla Johansson Bäcklund och Sara Skoglund

Öppettider: dygnet runt, men även lördagar kl. 12-16 för den som vill ta del av konsten från insidan. Extra öppettider och aktiviteter kan förekomma under de enskilda utställningarna.

STATIONEN i Svenshögen är en ideell förening som sedan 2019 producerar, arrangerar och presenterar samtida konst och kultur. Föreningen är baserade i stationshuset i Svenshögen, 6 mil norr om Göteborg.