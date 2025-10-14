På fredag är det dags för höstens Kulturnatta i Stenungsund. Kulturnatta är en årlig händelse där Stenungsund förvandlas till ett centrum för kultur och upplevelser.
Under denna kväll erbjuds prova-på aktiviteter och workshopar i och runtom Stenungsund, vilket ger en smak av den kultur och föreningsliv som som finns i vår kommun.
Alla prova-på, utställningar, filmvisning och föredrag är gratis.
Kulturnatta arrangeras av Stenungsunds kommun i samarbete med kommunens föreningar och fria aktörer. Under dagen och kvällen kommer olika kulturarrangemang lysa upp höstmörkret i hela kommunen.
KULTURNATTA – Delar av programmet:
Utställning med Neuroförbundet Kaprifol
Utställning på Ti Amo
Nordiska bildskolans klass
Foajéutställning: Jag är här nu
I kulturhusets foajé är det vernissage för Nordiska Folkhögskolans bildelever
TJUGOFYRASJU – Samtidigt i Svenshögen
STATIONEN i Svenshögen
Under fem veckor luckras gränserna upp för vem som är besökare och inte på Stationen.
Film: Badort i atomåldern, plus högläsning av kåserier
Film ”Badort i atomåldern” och högläsning. Afternoon tea kl 17-20 i Ebbeborg.
Ljus på Mariagården
Kom och upplev sagans magi i höstmörkret utmed Sagostigen på Mariagården!
Kallbadhuset Sundet på Kulturnatta
Föreningen Kallbadhuset arbetar för att få till stånd ett kallbadhus i Stenungsund. Se arkitektförslag på Fregatten
Anders Tolergård och Kristian Berglund
Möt konstnärerna Anders Tolergård och Kristian Berglund i Stenungsunds Konsthall
Analog spelkultur med Bräd- och Rollspel Stenungsund
RUM1 – Fregatten, Stenungsund
Gemenskap kring analog spelkultur med brädspel, skratt och samspel runt bordet. Upplev analog spelkultur – där fantasi, tärningar och gemenskap möts!
Prova-på linedance
Kom och prova-på linedance på Fregatten på Kulturnatta
Höjdpunkter bland höstens böcker
Ulrika och Christian tipsar om sina favoriter
Mr. Nobody against Putin
Filmvisning på Kulturnatta
Gratis visning av filmen ”Mr Nobody Against Putin”
Quiz i arter – Naturfalken
Kom och träffa oss i Stenungsunds Naturskyddsförening och testa dina naturkunskaper
Röda Hjärtans orkester på Världskulturmuseet
Sång & dans som lyser upp höstmörkret!
Fönstermålning på Kulturnatta
Fönstermålning på biblioteket
Prova-på fönstermålning på Kulturnatta
PH Gallery
Konstglas, tavlor, skulpturer mm
Konstgalleri med konst från många konstnärer!
Elden inombords på Kulturnatta
Elden Inombords – En vacker och poetisk eldshow
Eldshow med Nordcirkus
Dina Grundberg
Konsert med Dina Grundberg
Dina gör musik som rör sig mellan tung tango, jazzvals och slitstark swing.
Malin Wättring
VIDARE 2025
Ödsmål i Stenungsunds Kommun
Duettföreställningar av spännande artister i nära samspel mellan dans och musik.
Valar på land
Kulturnatta på Ti Amo med Valar på land
Livemusik på Ti Amo Scen