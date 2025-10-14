På fredag är det dags för höstens Kulturnatta i Stenungsund. Kulturnatta är en årlig händelse där Stenungsund förvandlas till ett centrum för kultur och upplevelser.

Under denna kväll erbjuds prova-på aktiviteter och workshopar i och runtom Stenungsund, vilket ger en smak av den kultur och föreningsliv som som finns i vår kommun.

Alla prova-på, utställningar, filmvisning och föredrag är gratis.

Kulturnatta arrangeras av Stenungsunds kommun i samarbete med kommunens föreningar och fria aktörer. Under dagen och kvällen kommer olika kulturarrangemang lysa upp höstmörkret i hela kommunen.

KULTURNATTA – Delar av programmet:

Utställning med Neuroförbundet Kaprifol

Utställning på Ti Amo

Nordiska bildskolans klass

Foajéutställning: Jag är här nu

I kulturhusets foajé är det vernissage för Nordiska Folkhögskolans bildelever

TJUGOFYRASJU – Samtidigt i Svenshögen

STATIONEN i Svenshögen

Under fem veckor luckras gränserna upp för vem som är besökare och inte på Stationen.

Film: Badort i atomåldern, plus högläsning av kåserier

Film ”Badort i atomåldern” och högläsning. Afternoon tea kl 17-20 i Ebbeborg.

Ljus på Mariagården

Kom och upplev sagans magi i höstmörkret utmed Sagostigen på Mariagården!

Kallbadhuset Sundet på Kulturnatta

Föreningen Kallbadhuset arbetar för att få till stånd ett kallbadhus i Stenungsund. Se arkitektförslag på Fregatten

Anders Tolergård och Kristian Berglund

Möt konstnärerna Anders Tolergård och Kristian Berglund i Stenungsunds Konsthall

Analog spelkultur med Bräd- och Rollspel Stenungsund

RUM1 – Fregatten, Stenungsund

Gemenskap kring analog spelkultur med brädspel, skratt och samspel runt bordet. Upplev analog spelkultur – där fantasi, tärningar och gemenskap möts!

Prova-på linedance

Kom och prova-på linedance på Fregatten på Kulturnatta

Höjdpunkter bland höstens böcker

Ulrika och Christian tipsar om sina favoriter

Mr. Nobody against Putin

Filmvisning på Kulturnatta

Gratis visning av filmen ”Mr Nobody Against Putin”

Quiz i arter – Naturfalken

Kom och träffa oss i Stenungsunds Naturskyddsförening och testa dina naturkunskaper

Röda Hjärtans orkester på Världskulturmuseet

Sång & dans som lyser upp höstmörkret!

Fönstermålning på Kulturnatta

Fönstermålning på biblioteket

Prova-på fönstermålning på Kulturnatta

PH Gallery

Konstglas, tavlor, skulpturer mm

Konstgalleri med konst från många konstnärer!

Elden inombords på Kulturnatta

Elden Inombords – En vacker och poetisk eldshow

Eldshow med Nordcirkus

Dina Grundberg

Konsert med Dina Grundberg

Dina gör musik som rör sig mellan tung tango, jazzvals och slitstark swing.

Malin Wättring

VIDARE 2025

Ödsmål i Stenungsunds Kommun

Duettföreställningar av spännande artister i nära samspel mellan dans och musik.

Valar på land

Kulturnatta på Ti Amo med Valar på land

Livemusik på Ti Amo Scen

Ta del av hela programmet för Kulturnatta här >>