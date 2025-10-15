Efter de senaste årens allvarliga olyckor på länsväg 160 genom Stenungsund ser Trafikverket tillsammans med kommunen över säkerhet och åtgärder på sträckan. Trafiksäkerhetskameror, skylt och refuger kommer sättas upp som en första åtgärd, det sistnämnda börjar man arbetet med denna veckan.

Refugerna kommer sättas upp vid Kullens, Hallernaleden, Strandnorum samt Tollenäs. De kommer bestå av 12 centimeter höga kantstenar, men området mellan kommer inte fyllas igen – inte i nuläget i alla fall.

Syftet med refugerna är att gör sväng in och ut från respektive väg säkrare men även hindra omkörning över spärrområdet.

Arbetet kommer pågå någon vecka och man arbetar mellan klockan 21-05 på platsen.

I december kommer Trafikverket och kommunen ha ett nytt uppföljningsmöte för att diskutera flera åtgärder på den olycksdrabbade vägsträckan.