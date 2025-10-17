På torsdagskvällen upprättade polisen en trafikkontroll med fokus på hastighet på Yttre ringleden i Stenungsund. Flera ordningsböter skrevs ut gällande hastighetsöverträdelse.
Det var vid klockan 21:30 som polisen var på plats på Yttre ringleden i höjd med korsningen mot Älvhemsvägen i Stenungsund för en trafikkontroll med fokus på hastighet.
På sträckan gäller 50 km/h.
Under den tiden polisen var på plats skrev polisen ut sex ordningsböter för hastighetsöverträdelser. Ingen låg över gränsen för omhändertagande av körkort.