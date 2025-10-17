En elmoped stals på torsdagen vid pendelparkeringen i Jörlanda. Mopeden hittades senare tack vare en efterlysning i sociala medier, dock med skador.

Efter att en elmoped stals på pendelsparkeringen i Jörlanda på torsdagen publicerade man en efterlysning i sociala medier och fick in tips.

En person ska ha konfronterat en kille med avvikande beteende som höll på med mopeden. En bordskniv och en dyrk låg på sätet. Rattlås och skivbromslås var borta.

Mopeden hittades i närheten av pendelparkeringen. En anmälan som rubricerades skadegörelse är skriven.