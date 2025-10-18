På lördagseftermiddagen kontaktades polisen av en husägare på Getskärsvägen i Stora Höga som drabbats av inbrott.

Det var vid 16-tiden som ägare till et hus på Getskärsvägen upptäckte att man haft inbrott. På plats fanns brytmärken, ett fönster står öppet och en lampa ligger på golvet.

Det är oklart när inbrottet har skett och även oklart vad som saknas.

Polisen åker till adressen för att dokumentera, säkra bevis samt ta uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande stöld genom inbrott.