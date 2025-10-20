På måndagsförmiddagen larmades räddningstjänsten till ett företag på Munkeröds industriområde där en lastbil läckt ut en större mängd glycerin.
Räddningstjänsten fick larmet vid klockan 10:50 och initialt handlar det om en kubik, motsvarande 1 000 liter – glycerin som läckt ut.
Läckan uppges vara stoppad.
Räddningstjänst från Stenungsund tillsammans med insatsledare från Kungälv är på plats för sanering.
Stenungsunds kommun miljö är också på plats för att inhämta infirmation samt för dokumentation.
Ingen fara för allmänheten föreligger.