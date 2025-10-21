På måndagseftermiddagen stannade och kontrollerade polisen en A-traktor på Stenunge Allé i Stenungsund. Vid kontrollen uppdagades flera brister på fordonet.

Det var vid 14-tiden på eftermiddagen som polisen valde att stanna och kontrollera en A-traktor och dess förare.

Vid kontrollen upptäcker man brister på fordonet.

-Bakdörrar och bagage går att öppna och fordonet har även en felaktig registreringsskylt, berättar Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Det skrev ut en ordningsbot på plats. Ägare av fordonet måste även åtgärda bristerna på fordonet och göra en ny besiktning innan fordonet får rulla igen.