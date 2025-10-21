På måndagskvällen larmades polisen till Henån efter att en man blivit misshandlad. Mannen ska ha varit avsvimmad efter misshandeln och fördes med ambulans till sjukhus.

Mannen fördes till sjukhus med ambulans för kontroll och vård.

Senare kunde polisen gripa en man i 40-45 årsåldern. Mannen är initialt misstänkt för misshandel och olaga hot.

Foto: Arkivbild