I somras stannade och kontrollerade polisen en lastbil och dess förare i Stenungsund. Föraren saknar behörighet för att köra fordonet blåste dessutom positivt i sållningsinstrument för alkohol. Nu åtalas föraren för grovt rattfylleri och grov olovlig körning.

Det var i augusti som polisen stannade och kontrollerade en lastbil och dess förare på Yttre ringleden.

Föraren, en man i 50-årsåldern saknar behörighet (körkort) för att köra fordonet. Efter att ha blåst positivt i polisens sållningsinstrument toga mannan med för bevisprovtagning. Alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft uppgick till 1,16 milligram per liter, vilket motsvarar 2,32 promille. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 0,50 mg/l i utandningsluften.

Mannen åtalas nu för grov olovlig körning och grovt rattfylleri.